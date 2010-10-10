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MB21-30 Инструмент ручной гибочный универсальный (Китай)

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Гарантия производителя 1 год

Универсальный ручной станок широкого применения для гибки углов, изготовления завитков и колец MB21-30, является одним из самых востребованных инструментов на рабочем месте кузнеца.

Операции:

Гибка завитков Гибка колец Гибка углов
Отзывы (0)

MB21-30 Инструмент ручной гибочный универсальный (Китай)

Инструмент МB21-30 предназначен для изготовления изделий художественной ковки. Ручной гибочный станок MВ21-30 обрабатывает заготовки из различных металлов и сплавов, в том числе и из цветных.

Прочная литая конструкция с большим набором прочных оправок. Удобен в работе, оснащен упором для изготовления одинаковых изделий.

Универсальность станка позволяет применять его для производства ажурных кованых изделий, оград, решеток и много другого. Станок для гибки МВ21-30 прекрасно подходит для производства оград и заборов, а также различных элементов художественной ковки.

Широкое применение инструмент находит в среде любителей помастерить в гараже, на даче. Не дорогой и надежный, инструмент может прекрасно послужить, для успешного начала в бизнесе.

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Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:

Гибка завитков
Гибка завитков
Квадрат

Квадрат

12 x 12
Полоса

Полоса

40 х 6
Пруток

Пруток

12
Гибка колец
Гибка колец
Квадрат

Квадрат

10 x 10
Полоса

Полоса

30 х 4
Пруток

Пруток

10
Гибка углов
Гибка углов
Квадрат

Квадрат

12 x 12
Полоса

Полоса

40 х 6
Пруток

Пруток

12

Характеристики

Гарантия производителя 1 год
Производитель BlackSmith
Вес, кг 23
Вес брутто, кг 24
Размер упаковки, мм 510 х 310 х 220

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