Универсальный ручной станок широкого применения для гибки углов, изготовления завитков и колец MB21-30, является одним из самых востребованных инструментов на рабочем месте кузнеца.
MB21-30 Инструмент ручной гибочный универсальный (Китай)
Инструмент МB21-30 предназначен для изготовления изделий художественной ковки. Ручной гибочный станок MВ21-30 обрабатывает заготовки из различных металлов и сплавов, в том числе и из цветных.
Прочная литая конструкция с большим набором прочных оправок. Удобен в работе, оснащен упором для изготовления одинаковых изделий.
Универсальность станка позволяет применять его для производства ажурных кованых изделий, оград, решеток и много другого. Станок для гибки МВ21-30 прекрасно подходит для производства оград и заборов, а также различных элементов художественной ковки.
Широкое применение инструмент находит в среде любителей помастерить в гараже, на даче. Не дорогой и надежный, инструмент может прекрасно послужить, для успешного начала в бизнесе.
Характеристики
|Гарантия производителя
|1 год
|Производитель
|BlackSmith
|Вес, кг
|23
|Вес брутто, кг
|24
|Размер упаковки, мм
|510 х 310 х 220
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