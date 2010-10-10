MB21-30 Инструмент ручной гибочный универсальный (Китай)

Инструмент МB21-30 предназначен для изготовления изделий художественной ковки. Ручной гибочный станок MВ21-30 обрабатывает заготовки из различных металлов и сплавов, в том числе и из цветных.

Прочная литая конструкция с большим набором прочных оправок. Удобен в работе, оснащен упором для изготовления одинаковых изделий.

Универсальность станка позволяет применять его для производства ажурных кованых изделий, оград, решеток и много другого. Станок для гибки МВ21-30 прекрасно подходит для производства оград и заборов, а также различных элементов художественной ковки.

Широкое применение инструмент находит в среде любителей помастерить в гараже, на даче. Не дорогой и надежный, инструмент может прекрасно послужить, для успешного начала в бизнесе.